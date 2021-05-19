ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики мешают ОБСЕ и создают новые укрепления на Донбассе, - штаб ООС

Новина українською →
Донбасс, Среда 19 мая 2021 17:42
Боевики мешают ОБСЕ и создают новые укрепления на Донбассе, - штаб ООС Фото: боевики мешают ОБСЕ на Донбассе (фото twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности наблюдателей миссии ОБСЕ. Оккупационные войска также строят новые укрепления, расширяя позиции.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, недавно миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 случаев глушения сигнала во время заранее анонсированных плановых полетов беспилотников в районе линии разграничения.

А расширение позиций боевиков зафиксировали сегодня вблизи населенного пункта Пески.

"Неподалеку населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отметили в штабе.

Напомним, до этого в штабе ООС заявляли, что боевики на Донбассе оборудуют позиции на детских площадках, откуда ведут огонь по позициям подразделений ООС.

С начала 19 мая на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Оккупанты с полуночи ни разу не открывали огонь в сторону украинских военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ОБСЕ Донбасс боевики ООС
NEWS
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине