На Донбассе ранение получил украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм

На Донбассе в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники предприняли необходимые меры влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность", - отметили в штабе ООС.

Семь нарушений режима "тишина" в минувшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Красногоровки, Гнутового и Тарамчука и дважды возле Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили восемь обстрелов, большинство из которых с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

Так, неподалеку Новозвановки оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку от Луганского - 4 мины.

Вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников. Из минометов калибра 82 мм выпустили 12 мин, а такжевели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля подразделения ВСУ уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 9 апреля ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Как сообщало РБК-Украина, погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр 49-летний Алексей Куприков.