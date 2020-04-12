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На Донбасі в суботу поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 07:25
На Донбасі в суботу поранені троє українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 8 обстрілів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранення отримали троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані неподалік Славного, Широкиного та Пісків.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом там противник здійснив там п’ять обстрілів - поблизу Новотошківського та Новозванівки.

За даними розвідки, 11 квітня українські військові вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації.

"Сьогодні вночі одразу після опівночі російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов’ї. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - говорится в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на Донбасі, в продовж 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один військовослужбовець.

На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів, є поранений Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових поблизу Новотошківського
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