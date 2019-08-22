На Донбасі в середу поранений український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

Всього бойовики здійснили сім обстрілів

Протягом минулої доби, 21 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

неподалік Новомихайлівки - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Старогнатівки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не зафіксовано.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення", - говориться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби бойовики двічі обстрілювали позиції ООС - поблизу Водяного та Новотроїцького.

Нагадаємо,Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та понад десять артилерійських установок в районі села Тернове на окупованій території Донецької області.

РБК-Україна писало, що протягом доби 20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранення отримав один український військовий.