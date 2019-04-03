На Донбассе в среду без потерь среди украинских военных

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики дважды обстреляли силы ООС

В среду, 3 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.

Напомним, в районе проведения ООС 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погибли двое украинских военных, а двое - получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных.

Добавим, с начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских людей, 27 из которых - дети.