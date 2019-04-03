На Донбасі у середу без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики двічі обстріляли сили ООС

У середу, 3 квітня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Лебединське.

"Втрат серед наших захисників немає. На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в районі проведення ООС 2 квітня російські окупаційні війська 15 раз обстріляли позиції українських підрозділів, загинули двоє українських військових, а двоє - отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року поранені троє українських військових.

Додамо, з початку збройної агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах загинули 269 цивільних людей, 27 з яких - діти.