На Донбассе ранены трое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелы

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Зафиксированы обстрелы вблизи поселка Пески, Авдеевки, Новотроицкого, Лебединского, Крымского, Золотого, Новолуганского и хутора Вольный. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Также сообщается, что с утра противник из минометов обстрелял позиции в районе поселка Верхнеторецкое, потерь среди личного состава нет.

Напомним, накануне Литва выразила сожаление, что из-за российской агрессии выборы президента Украины не проводились в Крыму и на Донбассе.

Отметим, ранее стало известно, что с 28 марта пропуски для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019 года, будут действовать один год.