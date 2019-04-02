ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 08:22
На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе с утра возобновились обстрелы

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Зафиксированы обстрелы вблизи поселка Пески, Авдеевки, Новотроицкого, Лебединского, Крымского, Золотого, Новолуганского и хутора Вольный. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Также сообщается, что с утра противник из минометов обстрелял позиции в районе поселка Верхнеторецкое, потерь среди личного состава нет.

На Донбассе ранены трое украинских военных

 

Напомним, накануне Литва выразила сожаление, что из-за российской агрессии выборы президента Украины не проводились в Крыму и на Донбассе.

Отметим, ранее стало известно, что с 28 марта пропуски для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019 года, будут действовать один год.

 

На Донбассе ранены двое военных
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь