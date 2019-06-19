На Донбассе в среду погиб один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

В среду, 19 июня 2019, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 зафиксированы 4 факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Российские наемники из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement От начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Об'объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта НОВОТРОИЦКОЕ, по направлению ДОКУЧАЕВСК – из гранатометов различных систем; в районе ЛЕБЕДИНСКОГО, с направления населенного пункта САХАНКА – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; МАР'ЇНКА, с направлении ЛУГАНСКОЕ – из стрелкового оружия В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Об'объединенных сил: вблизи НОВОЗВАНІВКИ, с направления КАЛИНОВО – из автоматических гранатометов. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты нарушений режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов АВДЕЕВКА, КРАСНОГОРОВКА, ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, ПЕСКИ, ВОДЯНОЕ, ЛУГАНСКОЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, МАЙСКОЕ и ТРОИЦКОЕ. 18 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины со склада В'объединенных сил раскрыли 6 краж, 2 грабежа, 2 факта сбыта наркотических веществ, 3 факта пов'связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек. Выявлено 15 административных правонарушений. Вчера через контрольные пункты в'езду-выезда на контролируемую Об'єднаними силами территорию в'ехали около 23000 человек и почти 2600 транспортных средств. Около 21300 человек и 2700 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 30-ом лицам было отказано в пропуске через линию разграничения. Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Об'объединенных сил. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 19 июня 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских защитников получили ранения, еще 2 человека - боевые травмирования.

РБК-Украина писало, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие для отмена блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, отмена блокады возможна только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.