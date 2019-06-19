На Донбасі у середу загинув один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

У середу, 19 червня 2019, внаслідок обстрілу бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Так, станом на 18:00 зафіксовано 4 факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Російські найманці з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Мар'їнка та Новозванівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ, з напрямку ДОКУЧАЄВСЬК – з гранатометів різних систем; в районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО, з напрямку населеного пункту САХАНКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; МАР'ЇНКА, з напрямку ЛУГАНСЬКЕ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу НОВОЗВАНІВКИ, з напрямку КАЛИНОВЕ – з автоматичних гранатометів. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, КРАСНОГОРІВКА, ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, ПІСКИ, ВОДЯНЕ, ЛУГАНСЬКЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ТРАВНЕВЕ та ТРОЇЦЬКЕ. 18 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 6 крадіжок, 2 грабежі, 2 факти збуту наркотичних речовин, 3 факти пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 6 осіб. Виявлено 15 адміністративних правопорушень. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 23000 осіб та майже 2600 транспортних засобів. Близько 21300 осіб та 2700 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 30-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 18 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських захисників отримали поранення, ще 2 людини - бойові травмування.

Також РБК-Україна писало, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, скасування блокади можливе лише після повернення українських активів в українське правове поле.