На Донбассе в среду погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики обстреляли украинских военных 5 раз

В зоне ООС на Донбассе в среду, 8 мая, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевики на востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Так, по сообщению украинской стороны СЦКК, сегодня в 10:00 от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минобороны сообщали, что на оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из Российской Федерации.