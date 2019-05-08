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На Донбассе в среду погиб украинский военный

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 18:20
На Донбассе в среду погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики обстреляли украинских военных 5 раз

В зоне ООС на Донбассе в среду, 8 мая, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе в среду погиб украинский военный

Отмечается, что все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
  • из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевики на востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Так, по сообщению украинской стороны СЦКК, сегодня в 10:00 от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минобороны сообщали, что на оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из Российской Федерации.

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