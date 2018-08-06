На Донбассе солдат из автомата застрелил сослуживца

Инцидент произошел в воинской части в Соледаре

В Соледаре Донецкой области в одной из воинских частей солдат из автомата застрелил сержанта. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 27 июля на почве конфликта. По данным следствия, солдат взял служебный АКС-74, поставил предохранитель в режим одиночных выстрелов и с расстояния трех метров выстрелил сержанту в голову.

"Вследствие выстрела, последний получил сквозное огнестрельное пулевое ранение, от которого скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемого в тот же день задержали и сообщили ему о подозрении. 30 июля в отношении него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области в канализационном коллекторе обнаружили тело военного. Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемых в убийстве.