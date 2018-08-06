На Донбасі солдат з автомата застрелив товариша по службі

Інцидент стався у військовій частині в Соледарі

У Соледарі Донецької області в одній з військових частин солдат з автомата застрелив сержанта. Про це йдеться в повідомленні Військової прокуратури об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері 27 липня на ґрунті конфлікту. За даними слідства, солдат взяв службовий АКС-74, поставив запобіжник в режим одиночних пострілів і з відстані трьох метрів вистрілив сержанту в голову.

"Внаслідок пострілу, останній отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення, від якого помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підозрюваного в той же день затримали і повідомили йому про підозру. 30 липня стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві і підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харківській області в каналізаційному колекторі виявили тіло військового. Пізніше стало відомо, що поліція затримала підозрюваних у вбивстві.