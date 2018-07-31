Тело военного нашли в канализационном коллекторе

В Харьковской области полицейские нашли в канализационном коллекторе тело погибшего военного. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечают в полиции, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями нашли на территории воинской части в городе Лозовая. На месте сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе.

Фото: в Харьковской области нашли убитым военного (hk.npu.gov.ua)

"Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Также сегодня РБК-Украина писало, что в Бердянске застрелили участника АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Около 12:30 в Бердянске по улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученной травмы потерпевший скончался. Полиция открыла уголовное производство.