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На Донбассе сохранялся режим тишины в течение суток

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе в течение суток, 21 января, соблюдался режим тишины. По позициям украинских защитников не было обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы штаба ООС.

Режим прекращения огня соблюдался в течение прошедших суток, 21 января. Также обстрелов не было и по состоянию на сегодняшнее утро.

"За прошедшие сутки, 21 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС отметили, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что Россия отправляет на Донбасс танки и другое вооружение для боевиков. Поставки вооружения осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Также сообщалось, что 20 декабря боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции наших военных из гранатометов и минометов.

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Донбасс