На Донбасі зберігався режим тиші протягом доби

На Донбасі протягом доби, 21 січня, дотримувався режим тиші. По позиціях українських захисників не було обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби штабу ООС.
Режим припинення вогню дотримувався протягом минулої доби, 21 січня. Також обстрілів не було і станом на сьогоднішній ранок.
"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Також у штабі ООС зазначили, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що Росія відправляє на Донбас танки та інше озброєння для бойовиків. Поставки озброєння здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.
Також повідомлялося, що 20 грудня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції наших військових з гранатометів і мінометів.