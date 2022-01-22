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На Донбасі зберігався режим тиші протягом доби

Автор: Наталья Скороход

На Донбасі протягом доби, 21 січня, дотримувався режим тиші. По позиціях українських захисників не було обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби штабу ООС.

Режим припинення вогню дотримувався протягом минулої доби, 21 січня. Також обстрілів не було і станом на сьогоднішній ранок.

"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі ООС зазначили, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що Росія відправляє на Донбас танки та інше озброєння для бойовиків. Поставки озброєння здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.

Також повідомлялося, що 20 грудня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції наших військових з гранатометів і мінометів.

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Донбас