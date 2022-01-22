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Боевики не пропускали наблюдателей и обстреливали беспилотники, - ОБСЕ

Новина українською →
Украина, Суббота 22 января 2022 04:42
Боевики не пропускали наблюдателей и обстреливали беспилотники, - ОБСЕ Фото: боевики не пропускали наблюдателей и обстреливали беспилотники ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжаю препятствовать работе наблюдателей на Донбассе из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты не пропускали представителей организации на неподконтрольные территории и обстреливали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 21 января.

На блокпосте возле н. п. Новая Марьевка в Донецкой области вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю в проезде в населенный пункт, ссылаясь на "проведение инженерных работ" и на "соображения безопасности для СММ".

Также наблюдатели не смогли проехать через блокпост боевиков в районе н. п. Староласпа.

"Явно вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на юг в населенный пункт, ссылаясь на "проведение инженерных
работ в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ над районами вблизи н. п. Петровское. В организации отмечают, что обстрел производился из стрелкового оружия.

Напомним, что Россия перебрасывает на Донбасс танки и боеприпасы и проводит тренировки боевиков. Об этом рассказала украинская разведка.

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