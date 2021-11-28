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На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток

Автор: Сергей Пышкин

28 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Ситуация контролируется украинскими военными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

Защитники Украины продолжают сдерживать вооруженную агрессию России.

Напомним, РБК-Украина писало, что в ООС назвали условия при которых украинские защитники открывают ответный огонь на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение 27 ноября пророссийские боевики пять раз нарушили "тишину".

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ДонбассООСВСУУкраинаРоссийская Федерация