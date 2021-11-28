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Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование

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Донбасс, Воскресенье 28 ноября 2021 07:58
Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование Фото: боевики на Донбассе пять раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 27 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток, 28 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, 26 ноября боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеских действий погиб военный.

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