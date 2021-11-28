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На Донбасі зберігається "тиша" від початку доби

Автор: Сергій Пишкін

28 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - пише пресслужба.

Захисники України продовжують стримувати збройну агресію Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в ООС назвали умови за яких українські захисники відкривають вогонь у відповідь на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом 27 листопада проросійські бойовики п'ять разів порушили "тишу".

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ДонбасООСВСУУкраїнаРосійська Федерація