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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала субботы, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим всеобъемлющего прекращения огня. Оккупационные войска не обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает командование ООС.

В штабе отмечают, что ситуация вдоль линии фронта полностью контролируется украинскими военнослужащими.

"Придерживаясь режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отметили в командовании.

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений сохраняется режим "тишины".

Напомним, вчера политические советники "нормандской четверки" в Берлине договорились о продолжении перемирия на Донбассе после недавнего обострения ситуации.

Отметим, в течение 11 сентября на Донбассе боевики также придерживались режима прекращения огня.

Однако наблюдатели ОБСЕ обнаружили вблизи линии разграничения тяжелую военную технику российско-оккупационных сил.

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