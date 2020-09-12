ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вчера на Донбассе сохранялась "тишина"

Донбасс, Суббота 12 сентября 2020 07:36
Вчера на Донбассе сохранялась "тишина"
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения соблюдалась тишина.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООС сообщали, что за 10 сентября на Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", обстреляв позиции у Шумов и Золотого.

РБК-Украина писало, что в ОБСЕ сообщили о трех нарушения режима прекращения огня вблизи Ясиноватой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь