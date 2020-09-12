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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Автор: Дмитро Левицький

З початку суботи, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається режим всеосяжного припинення вогню. Окупаційні війська не обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє командування ООС.

У штабі наголошують, що ситуація вздовж лінії фронту повністю контролюється українськими військовослужбовцями.

"Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - зазначили у командуванні.

З початку доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зберігається режим "тиші".

Нагадаємо, вчора політичні радники "нормандської четвірки" у Берліні домовилися про продовження перемир'я на Донбасі після нещодавнього загострення ситуації.

Зазначимо, впродовж 11 вересня на Донбасі бойовики також дотримувалися режиму припинення вогню.

Однак спостерігачі ОБСЄ виявили поблизу лінії розмежування важку військову техніку російсько-окупаційних сил.

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