На Донбассе сохраняется режим "тишины"

С начала текущих суток, 4 сентября, на Донбассе режим "тишины" сохраняется. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранения среди украинских военных не было.

Кроме того, штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.

Также сообщалось, что в Луганской области в результате пожаров погиб один военнослужащий, еще два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы.