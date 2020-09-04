На Донбасі зберігається режим "тиші"

З початку поточної доби, 4 вересня, на Донбасі режим "тиші" зберігається. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Крім того, штаб ООС звинуватив бойовиків в причетності до пожеж на Донбасі.

Також повідомлялося, що в Луганській області в результаті пожеж загинув один військовослужбовець, ще дві людини з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані.