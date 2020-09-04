На Донбассе боевики соблюдают перемирие

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

На Донбассе 3 сентября по всей линии фронта наблюдалась тишина. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Также в штабе сообщили, что в районе продолжается ликвидация пожаров в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники", - отметили в штабе ООС.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

Кроме того, в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются.

Напомним, 2 сентября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.

Также сообщалось об одном погибшем на пожарах в Луганской области. Кроме того, два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы, огнем уничтожены 13 заброшенных домов.

Штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.