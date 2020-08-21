На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Ситуация на Донбассе остается контролируемой
На Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Ситуация на Донбассе остается контролируемой.
"Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.