На Донбассе сохраняется режим "тишины"

На Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе остается контролируемой.

"Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.