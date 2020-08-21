На Донбасі зберігається режим "тиші"

На Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

"Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і знаходяться напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їх життю або здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на засіданні Тристоронньої контактної групи погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.