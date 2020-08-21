Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 21 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина

На Донбассе 20 августа зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки.

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Кроме того, в штабе ООС сообщили, что саперы ГСЧС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение пятьдесят один найден взрывоопасный предмет.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и ​​отремонтировали четырнадцать из них.

Вчера, во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная в Луганький области пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами.

Всего было обнаружено три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов.

Обнаруженные боеприпасы в установленном порядке были изъяты представителями ГСЧС. Работники полиции проводят мероприятия по установлению круга причастных лиц.

Кроме того, военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачево задержали 6 человек, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" их задержали.

По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.