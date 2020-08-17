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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Донбасс, Понедельник 17 августа 2020 18:08
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация в районе ООС остается контролируемой

С начала суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксированы нарушения со стороны противника. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе сообщают, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

При этом отмечается, что боевики продолжают осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей Трехстороннего контактной группой.

"17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

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