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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Донбас, Понеділок 17 серпня 2020 18:08
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація в районі ООС залишається контрольованою

З початку доби на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень з боку противника. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі повідомляють, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

При цьому наголошується, що бойовики продовжують здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей Тристоронньої контактною групою.

"17 серпня українськими військовими виявлений один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником в сторону наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

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