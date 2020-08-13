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На Донбассе подорвались украинские военные, есть погибший

Донбасс, Четверг 13 августа 2020 14:29
На Донбассе подорвались украинские военные, есть погибший
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Украина

Военные отклонились от маршрута

В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские военные. В результате инцидента один из них погиб.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Донецкой области. Военнослужащие отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном устройстве.

"Один из них погиб, другой получил ранения… Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 12 августа, на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, но среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Однако ночью стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Согласно официальному сообщению, боец во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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