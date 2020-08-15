На Донбассе сохраняется режим "тишины"

На Донбассе не зафиксированы нарушения со стороны противника от начала суток, 15 августа. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В штабе сообщают, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

"Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что на Донбассе за минувшие сутки, 14 августа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, в МИД Украины заявили, что вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нельзя объединять в один.