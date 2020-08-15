На Донбасі зберігається режим "тиші"

На Донбасі не зафіксовано порушень з боку противника від початку доби, 15 серпня. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі повідомляють, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

"Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Донбасі за минулу добу, 14 серпня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ООС.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що питання деокупації Криму і Донбасу не можна об'єднувати в один.