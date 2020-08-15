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Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Донбасс, Суббота 15 августа 2020 07:24
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные огонь не открывали

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 августа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам ВСУ, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ВСУ неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, в результате погиб один боец и еще один получил ранения.

Позже стало известно, что погиб старший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригаде Сергей Похович.

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