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На Донбассе сохраняется режим тишины

Новости » Политика     01.01.2020 - 13:27
На Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

До 12 часов дня обстрелов не зафиксировано

В среду, 1 января, с начала суток по состоянию на 12.00 не зафиксировано обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Таким образом, на Донбассе сохраняется режим тишины.

"По имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил ежеминутно мужественно и пристально находятся наготове в коварных вражеских действий в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что боевики на Донбассе блокируют работу ОБСЕ. В штабе предполагают, что такие действия могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность боевиков и передвижения или подготовку войск.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

Также сообщалось, что на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий.

Боевики на Донбассе блокируют работу ОБСЕ, - штаб ООС Боевики на Донбассе еще не проявляли активности в новом году
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