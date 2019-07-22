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На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 19:37
На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби бойовики не вчинили жодного обстрілу

На Донеччині з початку доби 22 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) дотримується перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, з початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також у штабі зазначили, що втрат з української сторони не зафіксовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у неділю, 21 липня, збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Також 21 липня близько 8:25 поблизу населеного пункту Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховий пристрій двоє військовослужбовців, які згодом померли, ще двоє постраждали. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті інциденту розпочато термінове розслідування.

Нагадаємо, на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

При цьому вперше в документі про перемир'я передбачена відповідальність сторін за відкриття вогню - про порушення будуть негайно повідомляти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і застосовувати до порушників "дисциплінарні заходи".

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Теми: Новини ООС
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