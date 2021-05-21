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Командование РФ улучшает подготовку боевиков на Донбассе, - разведка

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Донбасс, Пятница 21 мая 2021 14:10
Командование РФ улучшает подготовку боевиков на Донбассе, - разведка Фото: российские офицеры контролируют проведение учений боевиков на Донбассе (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наращивать боеспособность вооруженных группировок на оккупированной территории Донбасса. При этом особое внимание уделяется вопросам подготовки личного состава резерва.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"С 17 мая в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением мероприятий осуществляется офицерами штаба Южного военного округа ВС РФ", - сообщили в разведке.

Также в Минобороны сообщают, что также противник активизировал работу с целью привлечения резервистов для прохождения военной службы по контракту в подразделениях боевиков.

Напомним, с начала текущих суток боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Также РБК-Украина писало, что боевики продолжают стягивать тяжелую технику на Донбассе. В частности, ОБСЕ зафиксировала скопления танков боевиков на Донбассе.

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