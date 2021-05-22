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На Донбасі снайпер поранив українського військового, він у важкому стані

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Субота 22 травня 2021 10:34
На Донбасі снайпер поранив українського військового, він у важкому стані Фото: на Донбасі снайпер бойовиків поранив українського військового (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі збройні формування Російської Федерації 22 травня здійснили обстріл позицій українських військових. Від кулі снайпера отримав поранення військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-центрі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна - важкий", - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Постраждали троє військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, що згідно з інформацією української розвідки, командування Збройних сил Російської Федерації продовжують нарощувати боєздатність збройних угруповань на окупованій території Донбасу.

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