На Донбассе сегодня погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Еще одного военного ранили

На Донбассе в зоне ООС в среду, 10 июля, в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.

Кроме того, еще один военный был ранен.

"Сегодня около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненому военному оказали медицинскую помощь. Пострадавшего эвакуировали в одно из медицинских учреждений.

Как писало РБК-Украина ранее, во время обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение мирный житель. В частности, 6 июля 39-летняя женщина получила огнестрельное ранение на блокпосте в Горловке.

Напомним, за эту ночь боевики 27 раз нарушили режим перемирия. Подчеркнем, что в результате обстрелов получили ранения 9 украинских военных. Кроме того, в ООС сообщали, что ночью 8 июля в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное.

Отметим, президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В свою очередь в РФ заявили, что готовы рассмотреть предложения по урегулированию на Донбассе.