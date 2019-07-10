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На Донбасі сьогодні загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 18:00
На Донбасі сьогодні загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ще одного військового було поранено

На Донбасі в зоні ООС у середу, 10 липня, внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.

Крім того, ще один військовий був поранений.

На Донбасі сьогодні загинув український військовий

"Сьогодні близько 15.00 години в районі південної околиці Гранітне ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. У результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пораненому військовому надали медичну допомогу. Постраждалого евакуювали до одного з медичних закладів.

Як писало РБК-Україна раніше, під час обстрілів бойовиків на Донбасі отримав поранення мирний житель. Зокрема, 6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.

Нагадаємо, за цю ніч бойовики 27 раз порушили режим перемир'я. Підкреслимо, що в результаті обстрілу отримали поранення 9 українських військових. Крім того, в ООС повідомляли, що вночі 8 липня у Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей. У свою чергу в РФ заявили, що готові розглянути пропозиції щодо врегулювання на Донбасі.

Бойовики застосували артилерію на Донецькому напрямку На Донбасі при обстрілі поранений мирний житель
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