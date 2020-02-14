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Боевики обстреляли украинские позиции из миномета, потерь нет

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 07:13
Боевики обстреляли украинские позиции из миномета, потерь нет
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики стреляли из запрещенного миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем

На Донбассе 13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики вели огонь по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела позиций ВСУ:

  • рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия;
  • в районе Славного - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Новомихайовки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Новолуганского - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 6 мин.

"Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сообщили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие, потерь нет.

Напомним, за прошедшие сутки,12 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. Потерь не было.

Также РБК-Украина писало, что в зоне проведения ООС на Донбассе задержали российского наемника. Боевик находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Сейчас задержанный дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска Боевики обстреляли из минометов украинские позиции вблизи Новтошковского
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