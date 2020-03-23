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На Донбасі в результаті обстрілів поранено двоє військових

Новини » Надзвичайні події     23.03.2020 - 18:20
На Донбасі в результаті обстрілів поранено двоє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 23 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого отримали поранення двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" було скоєно два обстрілу, а саме поблизу Авдіївки і неподалік Водяного.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Новотошківського і в районі населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 23 березня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Вони були евакуйовані у військово-медичний заклад, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Втрат у складі Об'єднаних сил не було.

Крім того, українська розвідка повідомила, які втрати понесли бойовики в результаті вогню військових ООС у відповідь на ворожі обстріли.

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