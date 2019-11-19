На Донбассе в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий ООС

На Донбассе за прошедшие сутки 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:

дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки и Гнутового - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкиного - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

неподалеку Крымского - из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Луганского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошківського - с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Майского и Гладосового - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия

Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Обединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.