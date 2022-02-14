На Донбассе в результате обстрелов ранен военный

В понедельник, 14 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook .

Так, один из вражеских обстрелов был произведен недалеко от Трехизбенки. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Маринки российские наемники задействовали беспилотник с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что рубежи украинских подразделений остались без изменений, а ситуация в районе проведения ООС контролируется военными.