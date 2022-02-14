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На Донбассе в результате обстрелов ранен военный

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Донбасс, Понедельник 14 февраля 2022 17:22
На Донбассе в результате обстрелов ранен военный Фото: На Донбассе в результате обстрелов ранен военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 14 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был произведен недалеко от Трехизбенки. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Маринки российские наемники задействовали беспилотник с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что рубежи украинских подразделений остались без изменений, а ситуация в районе проведения ООС контролируется военными.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе количество обстрелов со стороны российских наемников увеличилось.

Кроме того, за минувшие сутки, 13 февраля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину".

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