На Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов, - ООС

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) остается стабильной, без существенных изменений. При этом по сравнению с прошлой субботой (12 февраля) количество обстрелов со стороны российских наемников увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Кроме этого, по данным штаба, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. По сравнению с 12.02 - количество обстрелов со стороны врага увеличилось", - говорится в сообщении.

В то же время по состоянию на 8 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения, которые входят в состав Объединенных сил, выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины", - призывают в штабе.