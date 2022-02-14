ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 14 лютого 2022 17:22
На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий Фото: на Донбасі в результаті обстрілів поранений військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 14 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був проведений недалеко від Трьохізбенки. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Маринки російські найманці задіяли безпілотник за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що рубежі українських підрозділів залишилися без змін, а ситуація в районі проведення ООС контролюється військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилася.

Крім того, за минулу добу, 13 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України