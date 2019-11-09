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На Донбассе в результате обстрелов ранен военный ООС

Новости » Общество     09.11.2019 - 07:42
На Донбассе в результате обстрелов ранен военный ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Еще один военный скончался в больнице от ранений, полученных накануне

На Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне еще один украинский военнослужащий. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись недалеко от Водяного, у Лебединского, Гнутового, Орехового, Луганского, Золотого, Зализного, дважды неподалеку Зайцевого, Пивденного, Крымского.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - добавили в ООС.

Напомним, разведение сил и средств в районе Петровского на Донбассе перенесли с 8 на 9 ноября.

Добавим, что 8 ноября в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один военнослужащий.

Мы вынудим РФ начать процесс разведения сил в Петровском, - штаб Украина обвинила боевиков в срыве разведения в Петровском
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