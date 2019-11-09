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На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий ООС

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 07:42
На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще один військовий помер у лікарні від поранень, отриманих напередодні

На Донбасі внаслідок обстрілів минулої доби з боку бойовиків був поранений один військовий зі складу операції Об'єднаних сил та помер у лікарні поранений напередодні ще один український військовослужбовець. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велися неподалік Водяного, біля Лебединського, Гнутового, Оріхового, Луганського, Золотого, Залізного, двічі неподалік Зайцевого, Південного, Кримського.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", - додали в ООС.

Нагадаємо, розведення сил і засобів в районі Петровського на Донбасі перенесли із 8 на 9 листопада.

Додамо, що 8 листопада в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранений один військовослужбовець.

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