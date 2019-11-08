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На Донбассе ранен один военный

Новости » Происшествия     08.11.2019 - 13:29
На Донбассе ранен один военный
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Боевики 2 раза открывали огонь по подразделениям ООС

В пятницу, 8 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен однин украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, российско-оккупационные войска по состоянию на 12:30 дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, после 01:00 ночи боевики из автоматических гранатометов совершили обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Луганское. Уже днем, около 11 часов, российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи Зайцевого.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что разведение сил и средств в районе Петровского на Донбассе переносится. В ОБСЕ заявили, что разведение сил на участке №3 начнется в субботу, 9 ноября. Украинская сторона планировала начать разведение сил вблизи Петровского сегодня, 8 ноября.

Как писало РБК-Украина, 7 ноября в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил. Еще четверо украинских военных получили ранения. В целом боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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