На Донбассе в результате обстрелов ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики сегодня уже осуществили 11 обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня, 11 июля, в результате обстрелов ранен один украинский военный. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщили в Минобороны, с начала суток на Донбассе уже зафиксировано 11 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, обстрелы велись из артиллерии и минометов.

"С начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воина доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 10 июля, в результате обстрелов на Донбассе погиб один военный, еще 9 получили ранения.

Кроме того, вчера после обеда под обстрелы боевиков попала колонна автомобилей, в составе которой была машина главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя событие, заявил, что Вооруженные силы Украины должны усилить активность по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп противника.